F1 vai ter 11 equipas em 2026. Equipa recusada em janeiro é aceite depois de mudar nome

A Fórmula 1 anunciou esta segunda-feira que chegou a acordo com o grupo General Motors (GM) e a marca Cadillac para a entrada de uma 11.ª equipa no campeonato em 2026. A equipa agora aceite é em tudo igual à que foi recusada no final de janeiro pelo detentor dos direitos comerciais da F1, desde a estrutura ao envolvimento da marca norte-americana.

Num comunicado publicado na página oficial do campeonato, a F1 alega que a General Motors e a TWG Global “alcançaram marcos operacionais” ao longo de 2024, tornando claro “o compromisso para nomear a 11.ª equipa GM/Cadillac” e que “a GM vai entrar como fornecedora de motores numa data mais tardia”.

O acordo comercial prevê a entrada da equipa apoiada pela General Motors em 2026, na condição de cliente de motores, enquanto é desenvolvido o motor híbrido para utilizar a partir de 2028 – segundo o projeto apresentado anteriormente. A equipa vai utilizar a estrutura criada pela Andretti em Silverstone e nos EUA, mas o nome Andretti não surge uma única vez no comunicado da Fórmula 1.

A aprovação da equipa da Cadillac e Andretti faz com que a F1 volte, em 2026, a ter mais do que 20 carros na grelha de partida, o que já não acontece desde 2016 – ano de entrada da Haas, uma equipa detida pelo norte-americano Gene Haas que, durante a estadia na Fórmula 1, já teve de recorrer ao patrocínio de um oligarca russo para se manter em operação.

A entrada desta 11.ª equipa foi aprovada em outubro de 2023 pela Federação Internacional do Automóvel (FIA), que abriu candidaturas para uma nova vaga na F1 – inicialmente a partir de 2025. A equipa foi lançada pela Andretti, lendária equipa de desportos motorizados nos EUA criada por Michael Andretti (filho de Mario Andretti, campeão do mundo de F1 em 1978), e a candidatura foi realizada em conjunto com a Cadillac.