Neuville campeão do mundo de ralis pela primeira vez depois de saída de pista de Tänak

O belga Thierry Neuville (Hyundai i20) conquistou pela primeira vez o título mundial de ralis, após o companheiro de equipa, o estónio Ott Tänak, ter desistido do Rali do Japão devido a um acidente.

Tänak, líder do Rali do Japão desde sexta-feira, foi hoje vítima de uma saída de pista, oferecendo assim o título ao rival ainda antes do final da prova japonesa, a última do campeonato.

Para garantir o título, o estónio, que já foi campeão em 2019, teria de ser o mais rápido no último dia e esperar que Neuville não somasse mais do que um ponto hoje.

"Não sei bem o que dizer... Mas acho que merecemos. A época foi muito complicada, tivemos muita pressão, principalmente este fim de semana", disse o belga.

O líder do campeonato tinha recuperado até ao sétimo posto desde o 15.º lugar com que partiu no sábado de manhã, depois de uma avaria no turbo do seu Hyundai, na sexta-feira, o ter afastado irremediavelmente da luta pela vitória na prova.

"Estamos muito felizes e aliviados, por isso poderemos pressionar totalmente na esperança de conquistar também o título de construtores ", declarou Neuville no final da segunda especial de hoje.

O belga, vice-campeão já por cinco vezes, foi finalmente coroado campeão do mundo de ralis.