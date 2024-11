Max Verstappen campeão na Fórmula 1 pela quarta vez consecutiva

Max Verstappen, da Red Bull, é tetra campeão da Fórmula 1, depois de um quinto lugar no Grande Prémio de Las Vegas que lhe garante, matematicamente, o campeonato à 22ª corrida da temporada.

O neerlandês só precisou de bater Lando Norris, da McLaren, que não foi além do sexto lugar, alargando a vantagem na luta pelo título para os 63 pontos, numa altura em que faltam apenas disputar duas provas, no Qatar e em Abu Dhabi. Max junta este título aos de 2021, 2022 e 2023, tornando-se no quinto piloto a vencer quatro títulos consecutivos - depois de Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton.