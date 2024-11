Norris e o título. “As portas estão quase fechadas”

O piloto da McLaren, Lando Norris, admite que “as portas estão quase fechadas” para a conquista do Mundial de Fórmula 1.

Norris tem nesta altura menos 62 pontos que Max Verstappen (Red Bull) à entrada do Grande Prémio de Las Vegas, antepenúltima prova do campeonato.

O anterior Grande Prémio, no Brasil, correu de feição ao piloto neerlandês, que saiu do 17.º lugar e acabou por vencer.

Lando Norris reconhece: "Fiquei deprimido durante uma semana, porque tive precisamente a perceção de que as coisas ficaram praticamente fora do meu controlo a partir dessa altura".

A qualificação em Las Vegas decorre no sábado, entre as 6h00 e as 7h00 da manhã, e a corrida está marcada para as 5h00 de domingo.