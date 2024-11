Fourmaux comanda Rali do Japão

O francês Adrien Fourmaux (Ford) é o primeiro líder do Rali do Japão, última prova do Mundial, ao vencer esta quinta-feira a única especial do dia, na qual o belga Thierry Neuville (Hyundai), primeiro do campeonato, foi apenas sexto.

Numa curta especial de 2,15 quilómetros, num circuito desenhado no interior do Estádio Toyota, Fourmaux gastou 1.44,4 minutos, apenas menos 0,5 segundos do que o estónio Ott Tänak (Hyundai) e 0,8 face ao japonês Takamoto Katsuta (Toyota).

Em busca do seu primeiro título mundial, Neuville defendeu-se de qualquer incidente na especial de abertura do Rali do Japão e terminou na sexta posição, a 2,2 segundos de Fourmaux.

Na sexta-feira, correm-se mais oito especiais, num total de 126 quilómetros cronometrados.

Neuville chega à última prova do campeonato com 25 pontos de vantagem na liderança sobre Ott Tänak, campeão em 2019, e a cinco (estão 30 em disputa) daquele que seria o seu primeiro título no WRC.

O piloto belga, de 36 anos, foi cinco vezes segundo classificado, em 2013, 2016, 2017, 2018 e 2019.