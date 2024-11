Promoção a diretor de corrida da Fórmula 1 não surpreende Rui Marques

O português Rui Marques disse este sábado que a nomeação como novo diretor de corrida da Fórmula 1, um dos cargos mais importantes do mundo do automobilismo, é fruto de "evolução e experiência".

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) anunciou na terça-feira que Marques vai suceder ao alemão Niels Wittich no cargo já no Grande Prémio de Las Vegas, nos Estados Unidos, agendado para o fim de semana de 21 a 23 de novembro.

À margem do terceiro dia do Grande Prémio de Macau, no qual o português é diretor da primeira edição da Taça do Mundo da Fórmula Regional F3, Marques disse que irá ocupar o cargo pelo menos "até ao fim do ano".

Após a vitória do neerlandês Max Verstappen no Grande Prémio do Brasil, em 3 de novembro, faltam três provas para o final da época.

O Grande Prémio de Las Vegas pode, aliás, selar o quarto título de campeão do mundo de Verstappen (Red Bull), se este terminar a corrida à frente do britânico Lando Norris (McLaren).

Rui Marques foi questionado pela imprensa de língua portuguesa se tinha sido surpreendido pelo convite.