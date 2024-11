Miguel Oliveira. “Não estou a 100%, mas a uns bons 90%"

O piloto Miguel Oliveira está de regresso às pistas depois da queda no Grande Prémio de MotoGP na Indonésia.

"Estou feliz por estar de volta, por fazer o contacto com toda a equipa. Não foram tempos fáceis, sobretudo num período em que julguei que podia voltar, mas ainda era cedo para isso. Não sei quanto é que o pulso me pode limitar, mas estou otimista. Não estou a 100%, mas a uns bons 90%", afirmou.

O português vai, em Barcelona, fazer a última corrida pela Trackhouse.

"É sempre bom deixar a equipa num bom tempo e com um bom resultado, mas não sei o que posso esperar. O circuito presta-se muito bem à nossa mota. O objetivo neste momento é muito mais o futuro do que deixar a equipa com uma vitória, mas se puder acontecer é um enorme gosto", referiu à Sporttv.

O título vai ser decidido na última corrida e Miguel Oliveira não tem dúvidas: "É um fim de semana de 37 pontos e acho que se tudo correr na normalidade Jorge Martín vai conquistar o título porque tem muita margem; Pecco [Bagnaia] tem de ir atrás do prejuízo, o que não vai ser tão simples ou fácil”.