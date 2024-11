Verstappen reforça liderança com serenata à chuva

O neerlandês Max Verstappen venceu um atribulado Grande Prémio do Brasil e reforçou a liderança no campeonato do mundo de Fórmula 1.

O piloto da Red Bull, campeão do mundo em título, já não vencia há 10 corridas, mas deu uma serenata à chuva. Partiu em 17.º lugar e assumiu a liderança a cerca de 15 voltas do final.

Agora, no Mundial, Verstappen alargou de 47 para 62 o seu avanço na tabela classificativa. Lando Norris terminou em sexto e soma agora 331.

Nota ainda para o duplo pódio dos homens da Alpine, com Esteban Ocon à frente de Piere Gasly. Terminaram a 19,477 e 22,532 segundos, respetivamente.

Entretanto, os comissários estão ainda a analisar a partida quando Norris terá saído na altura em que a (primeira) partida foi anulada. Vários pilotos seguiram o homem da McLaren. A decisão foi adiada para depois da corrida. Esperam-se novidades.