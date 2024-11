Verstappen castigado em cinco lugares

A FIA castiga o piloto Max Verstappen em cinco lugares para o Grande Prémio de Fórmula 1 de São Paulo.

Em causa, o facto de a Red Bull ter trocado de motor pela sexta vez na temporada. De recordar que a regra só permite que cada piloto troque quatro vezes o motor de combustão interna.

“Max Verstappen vai enfrentar uma queda de cinco posições no grid do próximo Grande Prêmio de São Paulo, depois da Red Bull ter trocado a unidade de potência pela sexta vez nesta temporada”, lê-se no comunicado oficial.

A corrida está marcada para o próximo domingo às 17h00.

De recordar que Verstappen está na luta pelo campeonato e tem 47 pontos de vantagem sobre Lando Norris (McLaren).