Verstappen quer cumprir contrato com a Red Bull

O tricampeão de Fórmula 1 Max Verstappen garante que pretende cumprir até ao fim o seu contrato com a Red Bull, que só termina em 2028, apesar da melhoria nos carros de outras equipas.

"Essa é claramente a intenção, queremos voltar ao topo juntos", afirmou o piloto neerlandês, de 27 anos, em entrevista à agência de notícias francesa AFP, à margem do Grande Prémio do México, agendado para domingo.

Verstappen salientou que "as outras equipas recuperaram o atraso [face à Red Bull], fizeram um trabalho muito bom e compreenderam o seu carro", mas vincou que tem um contrato de "longo prazo" com a equipa austríaca", válido até ao final de 2028.

Questionado sobre as mudanças entre a época passada - em que quebrou vários recordes, já que nunca antes um piloto de F1 venceu tantas corridas, nem marcou tantos pontos - e a atual, Verstappen disse que o foco está na melhoria do carro.

"Estou a tentar manter a calma e focar-me no que podemos controlar, tentando melhorar o carro. É nisso que estamos a trabalhar neste momento, para nos tornarmos mais competitivos novamente e podermos lutar novamente pela vitória", lançou, admitindo que tem tido "algumas corridas difíceis" devido às alterações no carro.

Sobre se o anúncio da saída de grandes nomes da Red Bull, como o engenheiro Adrian Newey, que deixará a equipa nos próximos meses, está a afetar o desempenho da equipa nesta temporada, o piloto relativizou a questão.

"É difícil responder. As decisões relacionadas com o carro de 2024 foram tomadas antes de tudo isso. Como equipa, sempre permanecemos muito focados no lado do desempenho. Tivemos algumas corridas difíceis, mas conseguimos deixar isso para trás e focarmo-nos no futuro", vincou.

Quanto ao seu futuro próximo, o neerlandês foi mais expressivo: "Nada mudou para mim. Estou aqui, quero ter um bom desempenho, quero vencer e queremos voltar ao topo juntos. Queremos vencer corridas novamente, o que não acontece há algum tempo".

Por isso, Max Verstappen assegurou que quer levar até ao fim o contrato com a Red Bull, que termina em 2028.

"Essa é claramente a intenção. Assinei um contrato de longo prazo com a equipa e, num mundo perfeito, terminarei aqui", sublinhou o líder do campeonato de F1, com 354 pontos.

Lando Norris, com 297 pontos, e Charles Leclerc, com 275, completam o pódio de pilotos, enquanto que, em termos de equipas, a liderança está com a McLaren (544), seguida pela Red Bull (504) e pela Ferrari (496).