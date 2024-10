Tanak venceu Rali do Centro Europeu

O estónio Ott Tanak (Hyundai i20) venceu o Rali do Centro Europeu, na Alemanha, Áustria e República Checa, penúltima prova do Campeonato do Mundo (WRC), e adiou a atribuição do título para a última prova, no Japão.

Tänak assumiu a liderança logo na primeira das quatro especiais desta manhã, aproveitando um erro do francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) na penúltima especial para vencer com sete segundos de vantagem sobre o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) e 39,8 sobre o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), líder do campeonato.

Após as duas primeiras especiais, das quatro previstas, Tänak liderava com 1,5 segundos de vantagem sobre Ogier. O francês acabou por entrar demasiado depressa numa curva à direita, embateu numa árvore e acabou do outro lado da estrada, após imobilizar-se de encontro a um poste de eletricidade.

"É sempre difícil lutar contra um amigo e, quando uma coisa destas acontece, não é fácil encontrar palavras para descrever o que se sente. A partir daí tudo mudou, especialmente no Mundial de Construtores. Fomos cuidadosos [na power stage] para assegurar os pontos", disse Tänak, que conquistou a segunda vitória da temporada, juntando-a à conquistada na Sardenha, 21.ª da carreira.

Depois do erro do belga na véspera, que lhe custou 40 segundos, ao sair fora de estrada e ficar preso numa vala, a conquista antecipada do título ficou seriamente comprometida, até porque Tänak e Ogier estavam no topo da classificação.

Com a desistência hoje, os 18 pontos que poderia somar por ter sido o mais rápido no final do dia de sábado esfumaram-se para Ogier, o que o deixou completamente arredado da discussão por um nono título na carreira.

Também Evans, que com o segundo lugar de hoje ascendeu à terceira posição do campeonato, está fora dessa discussão, que fica resumida a Neuville e Tänak no Rali do Japão, de 21 a 24 de novembro.

"Aconteceu um erro, tivemos de gerir a nossa corrida. Não estava destinado a ser o nosso fim de semana. Agora segue-se o Japão e estamos ansiosos que chegue", disse Neuville, resignado.

O piloto belga, de 36 anos, parte como favorito à conquista do primeiro título mundial da carreira na derradeira prova do campeonato, depois de ter sido vice-campeão por cinco vezes (2013, 2016, 2017, 2018 e 2019).

Com 30 pontos em jogo, Neuville tem agora 25 de vantagem sobre Tänak, campeão em 2019, estando a cinco de deitar a mão ao ceptro (basta um sétimo lugar).

Com o novo sistema de pontuação em vigor, o mais pontuado no Centro Europeu foi o segundo classificado, Elfyn Evans (24 pontos), graças a ter sido o segundo no sábado (com a desistência, Ogier perdeu os 18 pontos de ter sido o mais rápido), segundo no domingo e terceiro na power stage (15+6+3). Tänak, que venceu a prova, somou 22 pontos, tantos quantos o japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris), que foi o mais rápido hoje e na power stage (7+5), depois de ter sido quinto no sábado (10 pontos).

Assim, Neuville, que arrecadou 18 pontos, tem agora 225, contra os 200 de Tänak. Já fora da luta pelo título está Evans, novo terceiro classificado, com 185, e Ogier, que baixou ao quarto lugar, com 166.

No Mundial de Construtores, a Hyundai lidera, com 526, mais 15 pontos do que a Toyota, que é segunda.

O campeonato fecha no dia 24 de novembro, no Japão.