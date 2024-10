Lando Norris conquista pole position no Texas à frente de Verstappen

O piloto britânico Lando Norris (McLaren) conquistou a pole position para o Grande Prémio dos Estados Unidos de Fórmula 1, 18.ª das 24 provas da temporada, depois de um acidente de George Russell (Mercedes) terminar a sessão antecipadamente.

Lando Norris, que tinha sido terceiro na corrida sprint ao final da tarde, fez o melhor registo na primeira tentativa de volta rápida, com o tempo de 1.32,330 minutos, batendo o neerlandês Max Verstappen (Red Bull) por 0,031 segundos, e com o espanhol Carlos Sainz (Ferrari) em terceiro, a 0,322.

Verstappen, que venceu a corrida sprint este sábado, vinha na derradeira tentativa de volta rápida quando o despiste de George Russell pôs um ponto final na sessão. Com poucos segundos para o final, as bandeiras amarelas impediram que os pilotos melhorassem os seus registos, deixando Norris com a sétima 'pole' da carreira, sexta da temporada e segunda consecutiva.

"Era o que precisávamos de fazer. Esta é uma daquelas pistas em que, quando vamos no carro, pensamos: bolas, isto é mesmo rápido. Mas é divertido. Tive alguma sorte, mas aceito-a", resumiu Norris, que parte para a corrida de domingo com 54 pontos de atraso para Verstappen.

O neerlandês lamentou a sorte, mas segue otimista. "Se tivesse terminado a segunda volta acho que tínhamos hipóteses. Fizemos algumas mudanças no carro, que foram boas, esperemos que funcionem", frisou.

Este domingo disputa-se a corrida principal do GP dos Estados Unidos, às 20:00 de Lisboa.