Jorge Martin vence corrida sprint na Austrália

O piloto espanhol Jorge Martin (Ducati) venceu a corrida sprint do Grande Prémio da Austrália de MotoGP, 17.ª das 20 provas da temporada, e cimentou a liderança do Campeonato do Mundo.

O madrileno, que largou da pole position, cortou a meta com o tempo de 19.13,301 minutos, deixando na segunda posição o espanhol Marc Márquez (Ducati), a 1,520 segundos, com o italiano Enea Bastianini (Ducati) em terceiro, a 4,368, numa corrida em que não participou o português Miguel Oliveira (Aprilia), devido a lesão sofrida na Indonésia.

Esta prova ficou marcada por um erro cometido por Marc Márquez na travagem para a primeira curva, após o arranque, que fez o antigo campeão mundial recuar do segundo ao oitavo lugar.

A partir daí, teve de recuperar posições, até terminar no degrau intermédio do pódio, a 1,5 segundos do vencedor.

"Cometi um erro na primeira curva. O Jorge travou forte para desligar o dispositivo de arranque, fui surpreendido e tive de sair mais largo. Vamos ver se amanhã conseguimos evitar o erro na primeira curva. O ritmo está lá e é semelhante ao do Jorge", frisou o piloto catalão da Gresini.

Sem a pressão inicial do mais velho dos irmãos Márquez, Jorge Martin, que vinha de uma prova em que perdeu pontos para a concorrência, pôde construir uma vantagem segura e controlar o ritmo no final da corrida de 13 voltas.

"Estou muito feliz. Não foi corrida fácil por causa do vento. De início tentei aumentar a vantagem. Quando vi que já tinha alguma distância, acalmei e geri", frisou o piloto madrileno, que reforçou a vantagem no campeonato.

Jorge Martin chegou a esta corrida com 10 pontos de vantagem sobre o italiano Francesco Bagnaia (Ducati). No entanto, o bicampeão mundial não foi além da quarta posição, a 6,879 segundos do vencedor, cedendo mais seis pontos, depois de largar do quinto lugar.

Já o segundo lugar de Marc Márquez permitiu ao piloto espanhol apanhar Bastianini no terceiro posto do campeonato, tendo ambos 320 pontos.

A corrida sprint na Austrália, que no ano passado não se pôde realizar devido ao mau tempo, ficou ainda marcada pela queda do italiano Marc Bezzechi (Ducati), a duas voltas do final, e do espanhol Maverick Viñales (Aprilia).

Os dois estavam envolvidos na luta pela quinta posição. Viñales foi mais forte na travagem para a primeira curva e passou o italiano, que perdeu o controlo da sua Ducati e levou a Aprilia do espanhol à sua frente.

Bezzecchi ainda foi observado no centro médico do circuito mas, de acordo com a assessoria de imprensa da equipa de Valentino Rossi, a VR46, não foram detetadas fraturas. Contudo, o piloto transalpino foi levado a um hospital em Melbourne para a realização de mais exames.

Jorge Martin chega à corrida principal de domingo com 404 pontos, contra os 388 de Bagnaia, uma diferença de 16 quando estão 25 em jogo.

Mesmo ausente pela terceira corrida consecutiva (falhara já a Indonésia e o Japão), Miguel Oliveira mantém o 14.º lugar, com 71 pontos.