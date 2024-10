Bagnaia ganha corrida sprint no Japão

O piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati) venceu a corrida sprint do Grande Prémio do Japão de MotoGP, 16.ª de 20 rondas da temporada, e recuperou seis pontos na luta pelo título mundial.

Bagnaia, que largou da segunda posição da grelha, cortou a meta com o tempo de 21.01,074 minutos, deixando na segunda posição o companheiro de equipa Enea Bastianini (Ducati), a 0,181 segundos, com o espanhol Marc Márquez (Ducati) a fechar os lugares do pódio, na terceira posição, a 0,349.

O português Miguel Oliveira (Aprilia) falha este GP devido à lesão contraída na semana passada, no GP da Indonésia, no braço direito, à qual já foi operado na segunda-feira.

Nesta prova japonesa, a surpresa começou por ser o espanhol Pedro Acosta (GasGas), melhor estreante da temporada, ao garantir a pole position com novo recorde ao circuito nipónico.

Acosta beneficiou do facto de ter sido apagado o registo de Marc Márquez por ter excedido os limites de pista para largar do primeiro lugar da grelha.

Já o líder do campeonato, o espanhol Jorge Martin (Ducati), caiu durante a qualificação e não foi além da 11.ª posição.

Partindo com 21 pontos de atraso no campeonato, o bicampeão Francesco Bagnaia saiu disparado no arranque, assumindo a liderança logo a partir da primeira curva. Jorge Martin também partiu bem, saltando do 11.º para o quinto lugar.

Mas um problema eletrónico na Ducati do campeão em título deixou Bagnaia sem poder fazer a gestão dos mapas do motor e 'preso' naquele que debitava menos potência.

Na terceira volta, Acosta recuperou a liderança e parecia caminhar para o primeiro triunfo da carreira na categoria rainha. Até que, a quatro voltas do final, cometeu um erro numa travagem e caiu sozinho, deitando por terra o sonho de vencer no país do sol nascente.

Bagnaia herdou o primeiro lugar e aguentou a aproximação de Bastianini e Márquez, com Jorge Martin a cortar a meta na quarta posição, a 2,498 segundos.

Esta foi a sexta vitória de Francesco Bagnaia em corridas sprint esta temporada, terceira consecutiva.

O piloto italiano recuperou seis pontos face ao líder. "Tive de fazer a corrida com o mapa com menos potência. Com estas condições não é fácil vencer e ganhar pontos", assinalou Bagnaia.

Jorge Martin mantém o comando, agora com 372 pontos, contra os 357 de Bagnaia, com Enea Bastianini em terceiro, com 300.

Miguel Oliveira, apesar de não ter competido, manteve o 14.º lugar, com 71.

Domingo disputa-se a corrida principal.