Miguel Oliveira já foi operado às fraturas no braço direito

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) foi operado com sucesso a múltiplas fraturas no braço direito, sofridas na sexta-feira, na sequência de uma queda nos treinos livres do Grande Prémio da Indonésia de MotoGP, anunciou a equipa esta terça-feira.

De acordo com o comunicado da Trackhouse, o piloto natural de Almada foi operado na segunda-feira "no hospital de Sant'Ana, na Parede, em Lisboa, onde o Dr. Gonçalo Morais Sarmento e a sua equipa colocaram uma placa e estabilizaram as fraturas, através de um procedimento cirúrgico".

Ainda de acordo com a Trackhouse, Miguel Oliveira "vai, agora, descansar durante a semana", enquanto cumpre o plano de recuperação.

A equipa norte-americana não se compromete com uma data para o regresso do piloto português, de 29 anos, à competição.

Para já, sabe-se que Miguel Oliveira irá falhar no próximo fim de semana o GP do Japão, 16.ª ronda da temporada, sendo substituído pelo italiano Lorenzo Salvadori, piloto de testes da Aprilia.

A prova seguinte será o GP da Austrália, de 18 a 20 de outubro.