MotoGP. Miguel Oliveira cai e está em dúvida para o GP da Indonésia

O piloto português Miguel Oliveira sofreu uma queda no primeiro treino livre para o Grande Prémio da Indonésia e tem a participação na corrida em risco.

O acidente ocorreu na saída curva 4 do circuito de Mandalika, com Oliveira a ser "cuspido" da sua Aprilia RS-GP24.

O piloto foi transportado para o Centro Médico do circuito de Mandalika com queixas num pulso.



O primeiro treino livre foi cumprido com tempo seco e quente, contrariando as previsões meteorológicas, que apontavam para chuva.

O mais rápido foi Franco Morbidelli (Prima Pramac Ducati), com o tempo de 1m30.689s. Seguiram-se Maverick Viñales (Aprilia Racing), ainda no "segundo 30", e Jorge Martin (Prima Pramac Ducati), já na casa do 1m31.