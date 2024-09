Miguel Oliveira sofreu múltiplas fraturas no braço direito

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) sofreu múltiplas fraturas do rádio do braço direito, na sequência de uma queda sofrida nos treinos livres do Grande Prémio da Indonésia de MotoGP, mas uma eventual operação só acontecerá em Portugal.

De acordo com informação disponibilizada esta manhã pela equipa Trackhouse, o piloto português natural de Almada foi “transferido para o centro médico do circuito [de Mandalika], onde se confirmou que o pulso direito estava fraturado”.

“Foi transportado, depois, de helicóptero para o hospital de Mataram para um exame mais completo, que permitiu determinar que houve fraturas múltiplas no osso rádio. A fratura foi estabilizada com sucesso, o piloto está consciente e voará para Portugal para efetuar uma consulta de cirurgia”, explicou a equipa, em comunicado.

Miguel Oliveira sofreu uma aparatosa queda na curva quatro do circuito indonésio, durante a primeira sessão de treinos livres do GP da Indonésia, 15.ª prova da temporada.

Esta será a primeira prova que o piloto português falha esta temporada devido a lesão, pois foi considerado inapto pelos médicos da competição.

Oliveira, de 29 anos, ocupa, atualmente, o 14.º lugar do Mundial de MotoGP, com 71 pontos.

O espanhol Jorge Martin (Ducati) lidera a competição, com 24 pontos de vantagem sobre o italiano Francesco Bagnaia (Ducati).