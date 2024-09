Hoteleiros algarvios aplaudem pelo menos mais dois anos de MotoGP em Portimão

O presidente da maior associação de hoteleiros do Algarve considerou hoje positivo para toda a hotelaria algarvia, de Vilamoura até Lagos, incluindo os parques de campismo, o prolongamento por mais dois anos da etapa portuguesa do Mundial de MotoGP.

"Eu creio que foi uma excelente notícia para o Algarve", disse Hélder Martins à agência Lusa, depois de ter sido anunciado que o Grande Prémio de Portugal de MotoGP, que se disputa no Autódromo Internacional do Algarve, no concelho de Portimão, vai continuar no calendário do Mundial de velocidade pelo menos mais dois anos.

O presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) sublinhou que o impacto deste evento faz-se sentir sobretudo no eixo Vilamoura/Albufeira, até Lagos, no extremo oeste do distrito de Faro.

"Tem uma ocupação desde os aparthotéis, desde os parques de campismo até aos hotéis de cinco estrelas, porque o motociclismo é muito transversal", disse Hélder Martins.