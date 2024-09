Nova equipa de Miguel Oliveira contrata Jack Miller

A Yamaha confirma a contratação do piloto australiano Jack Miller para 2025, de forma a alinhar na equipa satélite da marca japonesa, a Pramac, fazendo par com o português Miguel Oliveira no Mundial de MotoGP.

"A contratação de Miller tem um significado acrescido pois trata-se de um regresso à Pramac, equipa que já representou entre 2018 e 2020", lê-se no comunicado da Yamaha.

Miller, de 29 anos, substituiu Miguel Oliveira na KTM no início de 2023, juntando-se, agora, ao piloto português, da mesma idade.

Com a Pramac conquistou cinco pódios, entre 2019 e 2020.

Ao todo, o piloto australiano soma 23 pódios em MotoGP e 10 em Moto3, incluindo 10 vitórias, quatro delas na categoria 'rainha'.

"Com 10 anos de experiência em MotoGP, com três construtores diferentes, Jack será um valor acrescentado para a Yamaha. A sua velocidade, conhecimento, ética de trabalho e espírito de equipa serão importantes para o nosso projeto", frisou o diretor desportivo da Yamaha, Lin Jarvis.