Escuderias de Fórmula 1 cumpriram limites orçamentais da FIA em 2023

As 10 escuderias do Mundial de Fórmula 1 respeitaram em 2023 os limites orçamentais impostos em 2021 pela Federação Internacional do Automóvel (FIA), apesar de os construtores Alpine e Honda terem cometido “infrações administrativas”, revelou esta quarta-feira o organismo.

Tal como no ano passado, todas as equipas obtiveram o visto da FIA, que, em 2022, tinha imposto à Red Bull uma sanção pelo facto de ter ultrapassado o limite estipulado em 2021, quando o regulamento entrou em vigor.

“A revisão da documentação foi um processo minucioso e intensivo que durou cinco meses, com todas as equipas da Fórmula 1 e os fabricantes de unidades de potência a colaborarem ao máximo na disponibilização das informações necessárias”, elogiou a FIA.