Neuville ganha na Grécia e está perto do título

O belga Thierry Neuville (Hyundai) venceu este domingo o Rali da Acrópole, na Grécia, e ficou mais perto de conquistar do primeiro título mundial da carreira devido ao acidente do francês Sébastien Ogier (Toyota) na última especial.

Neuville concluiu as 20 classificativas desta 10.ª ronda do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) com o tempo de 3:38.04,2 horas, batendo o espanhol Dani Sordo (Hyundai) por 1.36,8 minutos, com o estónio Ott Tänak (Hyundai) em terceiro, a 2.57,3 minutos.

Ogier partiu para a derradeira especial no segundo lugar mas acabaria por capotar quando estavam percorridos 1,6 quilómetros do troço.

O piloto francês, oito vezes campeão do munido, ainda conseguiu voltar a colocar o carro na estrada e chegar ao final da prova, garantindo os 15 pontos que tinha amealhado no sábado, mas com 20 minutos perdidos.

"Quando vi o carro não tinha a certeza se era o Ogier. A partir daí bastava trazer o carro até ao fim. Mas foi um fim de semana desafiante", disse Neuville, que somou a 21.ª vitória no WRC.

O belga tem agora 192 pontos contra os 158 de Ogier, que está a participar no Mundial deste ano a tempo parcial. Tänak é terceiro, com 154.

No Mundial de construtores, a Hyundai somou 445 pontos contra os 410 da Toyota.

A próxima ronda, a 11.ª e antepenúltima das 13 previstas, vai ser o Rali do Chile, de 26 a 29 de setembro.