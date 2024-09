Moto GP. Marc Márquez ganha em San Marino, Oliveira faz 11.º

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) terminou em 11.º o Grande Prémio de San Marino de MotoGP, disputado este domingo, 13.ª ronda da temporada do Mundial de motociclismo de velocidade.

A vitória foi para o espanhol Marc Márquez (Ducati) pela segunda vez consecutiva.

Oliveira cortou a meta a 46,386 segundos do vencedor, com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) na segunda posição, a 3,102 segundos, e o seu compatriota Enea Bastianini (Ducati) em terceiro, a 5,428.



O espanhol Jorge Martin (Ducati) manteve a liderança do campeonato, com 312 pontos, apesar do 15.º posto na corrida de hoje, tendo agora Bagnaia, bicampeão do mundo, a sete pontos.