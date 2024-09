Tanak lidera Rali da Acrópole

O piloto estónio Ott Tänak (Hyundai) lidera o Rali da Acrópole, na Grécia, após 10.ª das 13 rondas do Campeonato do Mundo, no final do primeiro dia de prova.

O antigo campeão mundial de 2019 fechou este primeiro dia com o tempo de 1:40.16,9 horas, deixando na segunda posição o espanhol Dani Sordo (Hyundai), a 21,8 segundos, com o belga Thierry Neuville (Hyundai) no terceiro lugar, a 45,2.

A manhã foi palco de uma luta intensa entre Tänak e o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), que foram alternando na liderança ao longo das primeiras cinco das seis especiais da jornada.

O francês, que começou por fazer este campeonato a meio tempo, chegou a esta ronda no segundo lugar da classificação e com sérias aspirações de lutar pelo título. Mas um problema no turbo do seu Yaris fê-lo perder cerca de 2,5 minutos e relegou-o de primeiro para quarto no final do dia.

Pelo caminho ficou, também, o japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris), devido à quebra da suspensão traseira quando ouviu mal uma nota e deu um toque na berma.

Já o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) cedeu mais de nove minutos devido a um problema no turbo do seu carro, idêntico ao de Ogier.

Na Ford, o francês Adrien Fourmaux (Ford) desistiu com problemas na direção.

Desta forma, a Hyundai chega ao final do primeiro dos três dias de corrida a dominar os lugares do pódio e com o quarto classificado, Ogier, já a 2.26,4 minutos da liderança e a 1.41,2 do terceiro lugar.

"É uma grande desilusão. Depois da Finlândia, este era outro rali em que estávamos a ter um grande desempenho", lamentou o diretor técnico da equipa nipónica, Tom Fowler.

Do lado contrário, Ott Tänak dava "graças a Deus por não ter havido nenhum problema, num dia difícil devido ao calor e às duras condições do terreno".

Para sábado estão previstas mais seis especiais, com um total de 116,23 quilómetros cronometrados.