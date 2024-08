Miguel Oliveira em quinto no "sprint" de Aragão. Márquez vence pela primeira vez

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) foi quinto classificado na corrida sprint do Grande Prémio de Aragão, 12.ª ronda da temporada, este sábado, numa prova ganha pelo espanhol Marc Márquez (Ducati).

Oliveira, que largou da oitava posição da grelha, cortou a meta a 11,749 segundos do vencedor, com o espanhol Jorge Martín (Ducati) em segundo, a 2,961 segundos, e Pedro Acosta (GasGas) em terceiro, a 6,694.

Esta foi a primeira vitória de Márquez em corridas sprint, uma inovação no Mundial de MotoGP introduzida na temporada passada.

Já a segunda posição de Jorge Martín permitiu ao piloto madrileno ascender ao comando do campeonato, com 279 pontos, por troca com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que não foi além do nono lugar.

Miguel Oliveira manteve o 13.º lugar, agora com 60 pontos.



No domingo, disputa-se a corrida principal do GP de Aragão. O piloto português vai partir da oitava posição da grelha.