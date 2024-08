Há um novo Kimi na F1. Antonelli substitui Hamilton na Mercedes em 2025

Está confirmado: Kimi Antonelli é o novo piloto da Mercedes na Fórmula 1, com estreia marcada para a temporada de 2025. O jovem italiano de 18 anos foi anunciado este sábado como o novo parceiro do britânico George Russell na equipa alemã, preenchendo o lugar deixado vago por Lewis Hamilton, que chegou à equipa em 2013 para substituir outro heptacampeão mundial, Michael Schumacher.

Kimi Antonelli é atualmente piloto na Fórmula 2, e faz parte do programa de jovens pilotos da Mercedes desde 2019, quando tinha 12 anos de idade. Antonelli apenas conduz monolugares há três temporadas - venceu os campeonatos italiano e alemão de Fórmula 4 em 2022 e foi campeão do campeonato europeu de Fórmula Regional (um nível entre F4 e F3) em 2023.

Na F2, Antonelli já venceu duas corridas em 2024. "Chegar à F1 é um sonho que tenho desde que era um rapaz pequeno; quero agradecer à equipa pelo apoio que me têm dado na minha carreira até agora e a fé que têm mostrado em mim", afirma o jovem piloto no comunicado que anuncia a contratação.

Curiosamente, o anúncio acontece no dia seguinte a Antonelli se estrear numa sessão de treinos de um Grande Prémio. A estreia mostrou a grande velocidade do piloto, mas acabou de forma repentina, com um acidente forte no final de uma das longas retas de Monza. O impacto registado foi de 45G - 45 vezes a força da gravidade.