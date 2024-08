Franco Colapinto é o novo piloto da Argentina na F1

O piloto argentino Franco Colapinto vai substituir o norte-americano Logan Sargeant na Williams. A estreia competitiva no campeonato de Fórmula 1 é já este fim de semana, no Grande Prémio da Itália.

Franco Colapinto, de 21 anos, faz parte da academia de jovens pilotos da Williams, e estreou-se na primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio da Grã-Bretanha em 2024. Com ascendência italiana, o jovem é o primeiro piloto argentino na F1 em 23 anos - o último foi Gastón Mazzacane, em 2000 e 2001, pelas equipas Minardi e Prost.

Colapinto é também o segundo piloto argentino a competir pela Williams, depois de Carlos Reutemann entre 1980 e 1982. Reutemann, que foi governador da região de Santa Fé entre 1999 e 2003 e senador pela mesma região até à sua morte, em julho de 2021, é o último piloto argentino a vencer na F1, onde ganhou 12 corridas.

Franco Colapinto competia, até agora, na Fórmula 2 pela MP Motorsport. Na época de estreia na última categoria de acesso à F1, o argentino venceu uma corrida e terminou três vezes no pódio, estando em quinto lugar do campeonato.

Fim da linha (e da paciência) para Logan Sargeant

No comunicado em que anuncia a troca, a Williams afirma que Franco Colapinto vai assumir imediatamente o segundo carro da Williams, e competir com o número 43. James Vowles, diretor da equipa, afirma que a troca de pilotos "dá à Williams a melhor hipótese de competir por pontos no resto da temporada".

A frase indica que a equipa britânica perdeu finalmente a paciência com Logan Sargeant, a quem agradeceu "pelo seu trabalho árduo e contribuição nas últimas duas temporadas". Em 2024, a Williams está em nono lugar no campeonato de construtores, com apenas 14 pontos - todos eles marcados por Alexander Albon.

O acidente forte nos treinos livres do Grande Prémio dos Países Baixos, no fim de semana passado, terá sido a gota de água - principalmente por destruir um conjunto de atualizações do carro que a equipa estava a estrear.