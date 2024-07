Carlos Sainz vai correr pela Williams a partir de 2025

Carlos Sainz Jr. vai ser piloto da Williams a partir da temporada de 2025, anunciou esta segunda-feira a equipa britânica de Fórmula 1.

Já se sabia que o espanhol seria substituído na Ferrari por Lewis Hamilton (sairá da Mercedes), mas só agora o futuro ficou definido. Sainz assinou contrato com a Williams "para 2025, 2026 e mais além".

O preterido é o norte-americano Logan Sargeant, que está de saída. Sainz será companheiro de equipa do anglo-tailandês Alex Albon.

A pouco mais de um mês de completar 30 anos, Carlos Sainz Jr., filho do lendário piloto de ralis, vai experimentar a quinta equipa na Fórmula 1, depois de Toro Rosso (filial da Red Bull), Renault, McLaren e Ferrari.

Foi na Ferrari que Sainz alcançou os melhores resultados, com o quinto lugar nos Mundiais de pilotos de 2021 e de 2022, ano em que também venceu a sua primeira corrida, em Silverstone. Este ano, encontra-se igualmente na quinta posição, com 162 pontos, a 115 do líder e vigente tricampeão do mundo, o neerlandês Max Verstappen.