Russell perde vitória em Spa. Carro tinha menos 1,5 quilos

O piloto George Russell foi desqualificado do Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 1. O carro da Mercedes falhou o mínimo de peso.

Segundo o delegado da FIA, após a retirada de combustível, o peso do carro de George Russell estava abaixo dos 798 kg exigidos.

"Após a corrida, o carro número 63 foi pesado e o seu peso era de 798,0 kg, que é o peso mínimo exigido pelo artigo 4.1 do regulamento técnico. Depois disso, o combustível foi drenado do carro e foram retirados 2,8 litros de combustível. O veículo não foi totalmente esvaziado de acordo com o procedimento de esvaziamento apresentado pela equipa nos seus documentos de legalidade, uma vez que o artigo 6.5.2 do regulamento técnico está preenchido. O carro foi pesado de novo nas balanças interior e exterior da FIA e o peso foi de 796,5 kg. A calibragem das balanças exterior e interior foi confirmada e testemunhada pelo concorrente. Como este valor é 1,5 kg inferior ao peso mínimo exigido no artigo 4.1 do regulamento técnico, que também deve ser respeitado em todas as alturas da competição, remeto este assunto aos Comissários Desportivos para consideração".