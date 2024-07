Piastri ganha na Hungria é o primeiro nascido no século XXI a vencer

Óscar Piastri, da McLaren, venceu o Grande Prémio de Fórmula 1 na Hungria. Corrida ficou marcada por picardias entre Verstappen e Hamilton.

A corrida foi liderada pelos dois pilotos da McLaren e a equipa foi obrigada a pôr ordem na casa. Lando Norris recebeu (várias vezes) a indicação para deixar passar Piastri.

Norris não gostou e chegou a responder: “Digam-lhe para me apanhar”.

A ordem acabou por ser cumprida e Piastri é o primeiro piloto nascido neste século (2001) a conquistar um Grande Prémio.

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) foi terceiro e conquistou o 200.º pódio na Fórmula 1.

Já o campeão do mundo, Max Verstappen (Red Bull), terminou em quinto lugar depois de vários incidentes, nomeadamente com Lewis Hamilton (Mercedes).



Com estes resultados, Verstappen mantém a liderança do campeonato, mas agora com 76 pontos de vantagem sobre Norris, que é segundo.