Norris sobre Piastri. “Mereceu e foi o correto a fazer”

O piloto Lando Norris, da McLaren, considera que a decisão da equipa, de dar o primeiro lugar a Oscar Piastri no Grande Prémio da Hungria, foi justa.

Durante a corrida, Norris reagiu mal à decisão da McLaren: “Digam-lhe para me apanhar”.

No entanto, já a frio, o britânico lembrou que, no passado, o australiano já o tinha ajudado.

"Foi duro. Acho que seria algo duro para qualquer piloto que estivesse a liderar a corrida e tivesse de ceder a posição. É óbvio que me colocaram nessa posição, pois fizeram-me para primeiro e deram-me a chance de liderar a corrida e ganhar vantagem de forma confortável. Fiz o que tinha de fazer, mas também me deram essa oportunidade. Por isso, acho que foi justo devolver a posição. Não quero que me olhem como o tipo que não é justo. O Oscar fez imenso por mim no passado e ajudou-me em imensas corridas. Pilotou melhor do que eu, teve um bom arranque. Mereceu e foi o correto a fazer", assumiu o britânico.