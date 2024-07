Miguel Oliveira. “Falei com algumas equipas”

O piloto Miguel Oliveira confirma que já falou “com algumas equipas” de MotoGP para a próxima temporada, mas ainda não há decisões tomadas.

"De momento encontro-me na posição de ter de esperar. Obviamente falei com algumas equipas e são elas que têm de tomar uma decisão sobre o que fazer em 2025. Pessoalmente gostaria de continuar na Aprilia, mas podem existir alternativas. A Pramac é certamente super interessante", disse ao portal italiano GPOne.

O português acrescentou: "Obviamente temos de aceitar uma moto que, à data, não está no topo com as outras. Depois também existem duas Ducati livres. Infelizmente tenho de aguardar e perceber como é que o mercado vai evoluir".

Estas declarações foram prestadas à margem do Grande Prémio da Alemanha, que se disputa este fim-de-semana, no circuito de Sachsenring.

Miguel Oliveira segue, neste momento, no 16.ºlugar do Mundial de MotoGP, com 32 pontos. Já o colega de equipa na Trackhouse, Raul Fernandez é 12.º com 40 pontos.

A liderança é de Jorge Martin, com 200 pontos.