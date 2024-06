Verstappen ganha corrida sprint na Áustria

O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) venceu a corrida sprint do Grande Prémio da Áustria de Fórmula 1, 11.ª prova da temporada, e reforçou o comando do Campeonato do Mundo.

Verstappen, que saiu da 'pole position', deixou na segunda posição o australiano Oscar Piastri (McLaren), a 4,616 segundos, e o britânico Lando Norris (McLaren) em terceiro, a 5,348.

Esta foi a 10.ª vitória de Verstappen em corridas sprint (limitadas a 100 quilómetros de extensão e disputadas ao sábado), a terceira na temporada, depois de já ter ganho na China e em Miami, fazendo o pleno até ao momento este ano.

Apesar da vitória do tricampeão mundial, os McLaren parecem cada vez mais próximos do desempenho dos Red Bull. Norris, que largou da segunda posição, chegou a ultrapassar Verstappen na quinta volta, na curva três do circuito de Spielberg, assumindo a liderança.

No entanto, o piloto da Red Bull respondeu na curva seguinte, colocando o seu carro por dentro da pista na travagem, obrigando Norris a alargar a trajetória. Aproveitou Piastri para ultrapassar o colega de equipa e assumir a segunda posição, que manteve até final.

"Deixei a porta aberta, como um amador", lamentaria o britânico, no final da corrida, ainda assim considerando ter sido "uma boa corrida, especialmente no início, com o Max", um duelo que "foi divertido".

"Houve coisas que deveria ter feito melhor, mas o ritmo do carro foi bom, especialmente no final", avisou.

Max Verstappen, por sua vez, considerou ter sido "uma boa primeira volta".

"Mas, desde que abre o DRS [sistema que permite desligar a asa traseira dos carros que seguem a menos de um segundo do precedente] é difícil afastarmo-nos. Amanhã [domingo], vai ser ainda pior. Vamos ver o que temos de fazer para a corrida principal", disse.

O britânico George Russell (Mercedes) foi quarto, seguido do espanhol Carlos Sainz (Ferrari), que há muito não batia o companheiro de equipa. Lewis Hamilton (Mercedes) foi o sexto, com o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) em sétimo, já a 13,424 segundos do vencedor.

O mexicano Sérgio Pérez (Red Bull) voltou a ter uma prestação discreta, somando o último ponto disponível, com a oitava posição.

Com estes resultados, Verstappen tem, agora, 227 pontos, contra os 156 de Lando Norris e os 150 de Charles Leclerc.

Também este sábado já se disputou a qualificação para a corrida principal de domingo.