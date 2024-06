O neerlandês Max Verstappen (Red Bull) venceu o Grande Prémio de Espanha em Fórmula 1.

Lando Norris (McLaren) e Lewis Hamilton (Mercedes) completaram o pódio.

Com este resultado, Verstappen reforça a liderança no campeonato e Norris ultrapassa Leclerc no segundo lugar da geral.

Hamilton chega ao 198 pódio da carreira.

