Norris faz “pole position” na Catalunha

O piloto Lando Norris (McLaren) consegue a “pole position” para o Grande Prémio de Espanha de Fórmula 1, no Circuito da Catalunha.

Já o tricampeão Max Verstappen (Red Bull) é o senhor que se segue e Lewis Hamilton (Mercedes) foi o terceiro mais rápido, seguido do seu companheiro de equipa George Russell que vai partir do quarto lugar.

A dupla da Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz, compõem a terceira fila da grelha, ao fazerem o quinto e sexto lugares respetivamente.

Nota ainda para um incidente na box da McLaren. Houve um incêndio no “paddock” antes do último treino livre. Em comunicado, a McLaren adianta que um dos membros do “staff” acabou por ser levado para o hospital por precaução. Tanto os bombeiros como os serviços de urgência do circuito chegaram poucos minutos depois do alerta, tendo extinguido rapidamente o incêndio.

O Grande Prémio começa às 14h00 deste domingo.