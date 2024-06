24 Horas de Le Mans. Ferrari contraria o guião e repete vitória de 2023

A Ferrari venceu este domingo a edição de 2024 das 24 Horas de Le Mans, superando a Toyota numa corrida acidentada, marcada por períodos de chuva forte, principalmente durante a noite. Foi a 11.ª vitória da equipa italiana à geral e a segunda consecutiva, num dia de pouca sorte para Filipe Albuquerque, o único português em prova.

Depois de uma porta que não fechava e de 50 minutos a poupar combustível, o Ferrari n.º 50, de Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, terminou a prova apenas 14.2 segundos à frente do Toyota n.º 7, conduzido por José Maria López, Kamui Kobayashi e Nyck de Vries. A completar o pódio da classificação geral ficou o outro Ferrari oficial, o carro 51, dos vencedores da edição de 2023 – Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi.

Filipe Albuquerque, o único português em prova, voltou a ter uma passagem para esquecer pelo Circuito de La Sarthe. O piloto de Coimbra fez o arranque da prova e cedeu o volante ao colega Ben Keating ainda na primeira hora, mas o norte-americano fez um pequeno pião, estacionando numa escapatória de gravilha.

Esse momento provou-se determinante: além do tempo perdido, uma pedra dessa gravilha conseguiu alojar-se no alternador do carro, partindo a correia. As reparações causaram mais atrasos, atirando o 23 da United Autosports para o último lugar da categoria LMP2 – onde terminou a corrida, a 25 voltas do vencedor da classe, o outro carro da United Autosports, o n.º 22.