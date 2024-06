F1. Russell arranca da pole no Canadá, Verstappen com o mesmo tempo à milésima

Foi uma tarde em Montreal cheia de surpresas, até à última milésima. Depois das condições atmosféricas adversas nos treinos livres, a sessão de qualificação da Fórmula 1 no Canadá aconteceu sem chuva e com uma estreia na pole position: George Russell, da Mercedes, fez o tempo de 1:12:000, que foi igualado à milésima pelo líder do campeonato, Max Verstappen, minutos depois.

Por conseguir o tempo primeiro que o neerlandês, o britânico parte para o Grande Prémio do Canadá à frente.