Sébastien Ogier consolida liderança no Rali da Sardenha

Sébastien Ogier (Toyota Yaris) cimentou a liderança no Rali da Sardenha, sexta prova do Campeonato do Mundo, este sábado, segundo dos três dias de prova.

O piloto francês terminou este segundo dia com o tempo de 2:39.43,2 horas, deixando na segunda posição o estónio Ott Tänak (Hyundai i20), a 17,1 segundos, com o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20) em terceiro, já a 2.12,8 minutos.

A manhã teve quatro mudanças de líder devido a uma escolha arriscada de Ogier, que alinhou com apenas um pneu suplente, ao qual teve de recorrer após sofrer um furo na primeira especial. A partir daí, ficou sem alternativas e teve de usar as mesmas borrachas nas três especiais seguintes.

O antigo campeão mundial, que venceu o Rali de Portugal, há três semanas, apesar de estar a participar no campeonato apenas em regime parcial, recuperou o comando da parte da tarde, quando decidiu atacar e a Hyundai pediu contenção a Tänak.

Pelo caminho ficou o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), que chegou à Sardenha com 24 pontos de vantagem sobre o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), quarto classificado no final do dia de hoje, mas já a quase três minutos do companheiro de equipa.



Também o japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) teve de abandonar devido a um problema mecânico.

No domingo disputam-se as derradeiras quatro especiais, com um total de 39,3 quilómetros cronometrados.