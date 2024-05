Miguel Oliveira cai na corrida sprint da Catalunha

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) desistiu da corrida sprint do Grande Prémio da Catalunha de MotoGP devido a uma queda, sofrida a três voltas do final.

A prova foi ganha pelo espanhol Aleix Espargaró (Aprilia), que tinha largado da 'pole position', batendo o compatriota Marc Márquez (Ducati) por 0,892 segundos, com o também espanhol Pedro Acosta (GasGas) em terceiro, a 1,169.

O espanhol Jorge Martin (Ducati), que terminou no quarto lugar, mantém a liderança do campeonato, agora com 37 pontos de vantagem sobre Marc Márquez, que é segundo.