O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) venceu o Grande Prémio da Emilia Romagna de Fórmula 1, sétima prova do Campeonato do Mundo, e alargou a vantagem no Mundial.

Verstappen cumpriu as 63 voltas em 1:25.25,252 horas, com o britânico Lando Norris (McLaren) na segunda posição, a 0,725 segundos, com o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) em terceiro, a 7,916.

Com estes resultados, Max Verstappen tem, agora, 161 pontos, mais 48 do que Leclerc, segundo.