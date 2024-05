Verstappen sai na pole em Itália

O neerlandês Max Verstappen (Red Bull) conquistou a “pole position” do Grande Prémio de Fórmula 1 em Emilia-Romagna.

Nos outros lugares do “pódio” da linha de partida ficaram Oscar Piastri e Lando Norris.

"É algo muito especial. Há 30 anos, faleceu aqui o Ayrton Senna [em 1 de maio de 1994]. Esta 'pole' é uma grande homenagem a ele", frisou o tricampeão mundial, após conquistar a sétima 'pole' em sete corridas.

Max Verstappen mostrou-se surpreendido por ter sido o mais rápido, até porque pediu "algumas alterações no carro antes da qualificação", após uma terceira sessão de treinos livres dominada pelos dois McLaren.

A equipa britânica tem sido a principal adversária da Red Bull, pois o melhor Ferrari foi o do monegasco Charles Leclerc, na quarta posição, a 0,224 segundos, com o espanhol Carlos Sainz em quinto, mas já a quase meio segundo (terminou a 0,487).

A surpresa foi a eliminação do mexicano Sérgio Pérez (Red Bull) na Q2, ao terminar na 11.ª posição, numa das sessões mais difíceis do ano para a equipa campeã em título.

A qualificação ficou marcada por uma saída de pista do Aston Martin do espanhol Fernando Alonso logo na Q1, que ficou danificado. A operação de reparação deverá obrigar o asturiano a partir da via das boxes.

A corrida disputa-se este domingo, a partir das 14h00.

Max Verstappen chega na liderança do Mundial, com 136 pontos, mais 33 do que Sérgio Pérez, segundo.