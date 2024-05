Neuville procura segurar liderança no primeiro dia completo

O piloto belga Thierry Neuville (Hyundai i20) tenta segurar esta sexta-feira a liderança da 57.ª edição do Rali de Portugal, quinta prova do Campeonato do Mundo (WRC), depois de ter vencido a superespecial da Figueira da Foz na quinta-feira.

Neuville será o primeiro piloto a sair para a estrada, a partir das 08:05, partindo com uma vantagem de 0,6 segundos para o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), com o estónio Ott Tänak (Hyundai i20) na terceira posição, a dois segundos do companheiro de equipa.

A secção matinal conta ainda com uma primeira passagem por Lousã (12,28 km), Góis (14,30) e Arganil (18,72).

À tarde, os pilotos repetem as especiais percorridas durante a manhã, mas com a diferença de que o dia encerrará em Mortágua.

Neuville, Ogier e Tänak optaram por dois pneus duros e quatro macios para esta jornada, com o campeão mundial, o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), quinto mais rápido na Figueira da Foz, a apostar em três pneus duros e três macios.

Esta etapa, com oito especiais, pontua, também, para o Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), com o norte-irlandês Kris Meeke (Hyundai i20) no comando, após ter feito o melhor tempo na superespecial de quinta-feira, com 0,7 segundos de vantagem sobre Armindo Araújo (Skoda Fábia).

Thierry Neuville chega ao Rali de Portugal como líder do Mundial, com 86 pontos, mais seis do que o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), que na quinta-feira foi apenas oitavo.