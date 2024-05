Rali de Portugal. Organização e GNR pedem bom comportamento do público

O Automóvel Club de Portugal (ACP) e a Guarda Nacional Republicana (GNR) apelaram esta terça-feira ao bom comportamento dos adeptos ao longo dos quatro dias da 57.ª edição do Rali de Portugal, que vai na quinta-feira para a estrada.

A organização desta quinta prova do Campeonato do Mundo (WRC) espera mais de um milhão de pessoas a assistir à passagem dos concorrentes daquela que é a etapa mais concorrida até ao momento.

"O nosso rali é uma referência mundial em termos de segurança e queremos que assim continue. Pedimos aos adeptos que vão estar nos troços que respeitem todas as indicações da GNR e dos comissários da prova, e que assistam ao rali unicamente nas zonas destinadas ao público, que foram pensadas para garantir todas as condições de acessibilidade e segurança. Só assim conseguiremos garantir o normal desenrolar da prova", apelou Horácio Rodrigues, o diretor do rali.

Também a GNR sublinha a necessidade de o público colaborar com a organização e as autoridades.