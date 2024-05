GNR destaca 700 militares para o Rali de Portugal: "Estaremos atentos sobretudo ao comportamento dos cidadãos"

A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai destacar 700 militares para a próxima edição deste ano do Rali Portugal.

“Esta é uma operação de uma enorme complexidade que envolve, desde a sua fase inicial até à sua concretização, um planeamento muito rigoroso que contempla diversos planos de contingência”, revela, nesta terça-feira, a coronel-tenente Mafalda Almeida.

Em declarações à Renascença, a porta-voz da GNR revela que o objetivo do trabalho das forças de segurança foca-se, essencialmente, na vigia constante dos espectadores.

“Nós estaremos atentos sobretudo ao comportamento dos cidadãos”, continua. “É extremamente importante que as pessoas estejam nas zonas destinadas para elas, e não nas zonas proibidas. O seu empenhamento é gradual ao longo dos dias, consoante, obviamente, as etapas e as classificativas que temos.”

Em declarações a Bola Branca, a tenente-coronel garante que “tudo foi feito” e que as forças de segurança estão “obviamente confiantes que a prova decorrerá sem quaisquer incidentes”.

A 57.ª edição do Rali de Portugal arranca esta quinta-feira, em Matosinhos, e vai desenrolar-se até domingo. Até ver, a prova vai contar com a maior lista de inscritos em todo o circuito na prova WRC.