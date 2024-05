Grande Prémio do Cazaquistão de MotoGP adiado para o final do ano

O Grande Prémio do Cazaquistão de MotoGP foi adiado para o final do ano, devido às condições meteorológicas adversas, anunciaram esta sexta-feira os promotores do evento.

“Não seria responsável pelo MotoGP adicionar qualquer encargo adicional às autoridades ou serviços enquanto trabalham para ajudar as dezenas de milhares de pessoas afetadas em todo o país”, referem em comunicado as entidades organizadoras do campeonato.

Condições meteorológicas sem precedentes provocaram inundações em toda a Ásia Central, causando uma emergência nacional no Cazaquistão e deslocando grande parte da população.

A Sokol International Racetrack não receberá o MotoGP na data anunciada anteriormente, entre 14 e 16 de junho, e quaisquer atualizações adicionais serão publicadas assim que confirmadas.

“Como nossa maior prioridade, o MotoGP envia as condolências e apoio ao povo do Cazaquistão e a todos os afetados pelas inundações na Ásia Central. Esperamos que a nação, a região e as comunidades afetadas possam recuperar o mais rapidamente possível”, refere a nota.

O comunicado é subscrito pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM), IRTA (associação das equipas) e a Dorna Sports (organizador).