Engenheiro chefe da Red Bull deixa equipa campeã em 2025

O britânico Adrian Newey, engenheiro que há duas décadas desenvolve os carros da Red Bull, campeã em título da Fórmula 1, vai deixar a formação austríaca em janeiro de 2025.

"O meu sonho era ser engenheiro de Fórmula 1 e tive a oportunidade de tornar esse sonho realidade. Este é o momento certo para passar o testemunho a outros e procurar novos desafios", disse Adrian Newey, de 65 anos, em comunicado da Red Bull.

A formação do tricampeão mundial, o holandês Max Verstappen, não explica o motivo da saída de Newey, após uma ligação de 19 anos do que é considerado um dos melhores engenheiros da modalidade, destacando-se a sua competência em termos de aerodinâmica.

"A sua visão e genialidade ajudaram-nos a conquistar 13 títulos em 20 temporadas", elogiou o diretor da equipa, Christian Horner.

Colaborador desde 2006, Newey projetou carros que renderam seis títulos mundiais de construtores entre 2010 e 2023 e sete de pilotos, nomeadamente com Sebastian Vettel, quatro entre 2010 e 2013, e Max Verstappen, três entre 2021 e 2023.

De acordo com vários Media internacionais, Adrian Newey, recentemente ilibado de uma acusação interna de "comportamento inapropriado", estará a caminho da italiana Ferrari, que, em 2025, vai contar, como pilotos, com o britânico Lewis Hamilton, atualmente na Mercedes, e o monegasco Charles Leclerc.

"O chefe dos engenheiros vai afastar-se do projeto da Fórmula 1 para focar-se no desenvolvimento final e entrega do primeiro hypercar da Red Bull, o tão aguardado RB17", conclui o comunicado.