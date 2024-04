Miguel Oliveira em oitavo no GP Espanha

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) foi oitavo classificado no Grande Prémio de Espanha de MotoGP, quarta prova da temporada, ganha pelo italiano Francesco Bagnaia (Ducati).

Oliveira cortou a meta a 10,979 segundos do vencedor, com o espanhol Marc Márquez (Ducati) na segunda posição, a 0,372, e o italiano Marco Bezzecchi (Ducati) em terceiro, a 3,903.

A prova ficou ainda marcada pela queda do espanhol Jorge Martín (Ducati), líder do campeonato, com 92 pontos, mais 17 do que Francesco Bagnaia, que é agora o segundo.