Miguel Oliveira explica queda. Pneus macios deixaram moto instável

O piloto Miguel Oliveira (Trackhouse) diz que a queda durante os treinos do Grande Prémio de MotoGP de Espanha se ficou a dever devido a um problema com os pneus da moto.

Em declarações aos jornalistas, Miguel Oliveira explicou: “Assim que montámos o pneu macio na traseira, senti que o equilíbrio da mota estava estranho, sobretudo nas travagens. A traseira empurrava-a para a frente”.

No entanto, o “88” esclarece: “Não há nenhum problema com a queda, foi uma tarde frustrante, especialmente porque não tivemos ritmo”.

“Faltou velocidade de ponta para sequer poder pensar em entrar nos dez primeiros. Os tempos por volta já são bastante competitivos e não fomos rápidos o suficiente. O aspeto positivo é que a equipa pode analisar os dados do Viñales e do Espargaró e esperamos dar um passo em frente no regresso à pista”, concluiu.

Miguel Oliveira terminou os treinos cronometrados em 1.37,342 minutos, ficando na 19.ª posição, a 1,317 segundos do mais rápido, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que bateu o recorde do circuito espanhol.