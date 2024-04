"Jerez é sempre um sítio especial para correr": Miguel Oliveira e o Grande Prémio de Espanha

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) espera "um bom fim de semana" no Grande Prémio de Espanha de MotoGP, quarta ronda da temporada, que se disputa de sexta-feira a domingo em Jerez de la Frontera.

"Jerez é sempre um sítio especial para correr. Apesar de todas as boas memórias que tenho [desse circuito], quero criar novas este ano e continuar com o bom progresso que fizemos em Austin na corrida anterior", disse o piloto natural de Almada, citado pela assessoria de imprensa da Trackhouse, a equipa pela qual corre este ano.

Por isso, Miguel Oliveira manifestou o desejo de ter "um bom fim de semana" em Jerez, depois do 11.º lugar conseguido no GP das Américas, a terceira prova do campeonato.

Em 2023, o piloto luso foi quinto classificado na corrida sprint do Grande Prémio espanhol.

Wilco Zeelenberg, diretor desportivo da Trackhouse, sublinhou que Oliveira "aprendeu muito em Austin e ganhou mais sensibilidade e controlo com a mota".

"Ainda precisamos de nos qualificar melhor, de forma a ter um melhor desempenho nas corridas. Começar mais perto da frente vai ajudar-nos a conseguir mais pontos. A velocidade existe, o que é muito importante, mas, para conseguir transformar isso em resultados, temos de nos qualificar melhor", frisou.

Miguel Oliveira chega a esta prova no 14.º lugar do Mundial de MotoGP, com 13 pontos. O líder é o espanhol Jorge Martin (Ducati), com 80.