Austrália volta a abrir temporada de F1 em 2025

Ao todo, a temporada oficial vai ocupar 243 dias, já descontando as três semanas de pausa entre os GPs da Hungria (1 a 3 de agosto) e dos Países Baixos (29 a 31 de agosto). Nessa altura, as equipas são obrigadas a interromper totalmente o trabalho de desenvolvimento nos carros durante duas semanas.

A Austrália vai abrir a temporada de Fórmula 1 de 2025, regressando ao primeiro lugar do calendário desde 2020 - quando o Grande Prémio foi cancelado devido à pandemia. O novo calendário foi anunciado esta sexta-feira, e mantém as 24 corridas da temporada de 2024.

Essa alteração permite um melhor "fluxo geográfico" de corridas, com grupos de corridas mais consistentes entre diferentes regiões do globo. Depois da abertura na Austrália acontecem os GPs da China e Japão, seguidos da passagem de abril pelo Médio Oriente.

Não há nenhum Grande Prémio novo no calendário. Os Grandes Prémios do Bahrain e da Arábia Saudita, que este ano aconteceram ao sábado devido ao Ramadão, vão passar para o mês de abril pela mesma razão.

A última corrida considerada europeia é o Grande Prémio de Itália, seguida da ida ao circuito citadino de Baku, no Azerbaijão. Singapura é a primeira corrida da última parte do campeonato, que conta com duas passagens nos EUA (em Austin e Las Vegas) e as três corridas seguidas para terminar a temporada.

Os problemáticos "triple-headers" - três Grandes Prémios em três fins de semana consecutivos - continuam. Além do final do campeonato, também os GPs em Imola, Mónaco e Barcelona acontecem de forma consecutiva.

As equipas têm-se demonstrado contra estas sequências de três Grandes Prémios consecutivos, por obrigarem os mecânicos e engenheiros a passar mais de um mês seguido em viagem. Além disso, a logística das equipas é mais apertada, dada a necessidade de colocar todo o material a caminho do próximo circuito rapidamente, logo na manhã do dia seguinte à corrida.