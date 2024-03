"Dobradinha" para a Ferrari. ​Carlos Sainz vence GP da Austrália

Leclerc teve de parar mais cedo do que o companheiro de equipa para trocar de pneus para se defender do ataque dos dois McLaren que seguiam logo atrás e o máximo a que conseguiu almejar foi mesmo o segundo lugar, dando à Ferrari uma dobradinha que já não conseguia desde o GP do Bahrain de 2022, na abertura da temporada.

As dificuldades de Verstappen ficaram evidentes à quarta volta, com fumo a sair da traseira do seu monolugar. Quando já se encaminhava para as boxes, o disco de travão acabou mesmo por explodir.

O tricampeão Max Verstappen, da Red Bull, que largou a frente, desistiu devido a um problema no disco de travão traseiro direito do carro.

"O trabalho árduo compensa"

Esta foi a terceira vitória de Carlos Sainz na Fórmula 1, que já não vencia desde o GP de Singapura do ano passado (já tinha ganho no GP da Grã-Bretanha em 2022).

"Foi uma boa corrida. Fisicamente não foi fácil, mas consegui gerir o meu ritmo e os meus pneus. É a prova de que o trabalho árduo compensa", disse o espanhol, no final.

Sainz admitiu que este início de temporada, em que ficou a saber que a Ferrari não lhe vai renovar o contrato no final do ano e em que teve de ser operado, "tem sido uma montanha russa [de emoções]" mas, ainda assim, diz estar "muito feliz" com o triunfo. "Recomendo aos pilotos que tirem o apêndice", brincou.

Sobre o início de corrida, diz que não se apercebeu da causa dos problemas de Verstappen mas lamentou o desfecho. "Foi uma pena porque acho que teríamos uma boa luta", sublinhou.

Tendo que parar mais cedo, as possibilidades de triunfo para Charles Leclerc ficaram desde logo comprometidas, mas a verdade é que o monegasco nunca mostrou ritmo para desafiar o companheiro de equipa.

"Devia ter feito melhor. O Carlos fez um melhor trabalho todo o fim de semana e mereceu a vitória", concedeu Leclerc, no final.

Com estes resultados, Max Verstappen mantém o comando do campeonato, com 51 pontos, agora com apenas mais quatro do que Charles Leclerc, que conseguiu o ponto extra pela volta mais rápida.

É precisamente esse ponto adicional que lhe vale o segundo lugar, com mais um ponto do que o mexicano Sérgio Pérez, que hoje foi apenas quinto classificado. Sainz, com 40 pontos, é o quarto.

No Mundial de Construtores, a Red Bull lidera, com 97 pontos, mais quatro do que a Ferrari, que é segunda.

A próxima ronda é o GP do Japão, de 5 a 7 de abril..